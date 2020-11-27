«أجاى» يقود الهجوم الأحمر.. «كهربا» جاهز و«فتحى» بديلاً لـ«ديانج» فى خط الوسط

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وعدة لاعبين قدامى على توجيه رسائل تحفيزية لزملائهم قبل اللقاء المرتقب ضد الزمالك خاصة أن الفريق الأحمر يسعى لإسعاد جماهيره بهذا الإنجاز الغائب.

واستقر «موسيمانى» على خطة المباراة التى تعتمد على الضغط العالى المكثف فى أول نصف ساعة من عمر اللقاء وهو الأمر الذى يراهن عليه لتسجيل

هدف مبكر، ويعتمد المدير الفنى على تشكيلته الأقرب التى تضم حارس المرمى محمد الشناوى وأمامه رباعى خط الدفاع رامى ربيعة «ياسر إبراهيم» وأيمن أشرف ومحمد هانى والتونسى على معلول.

ويقود خط الوسط عمرو السولية وبجواره حمدى فتحى لاعب الارتكاز الذى سيكون بديلاً لديانج

فى خط الوسط بينما يعول موسيمانى على قدرات محمد مجدى أفشة صانع الألعاب الموهوب.

ويراهن الأهلى على تألق حسين الشحات هداف الفريق بدورى أبطال أفريقيا برصيد 6 أهداف بينما يقود الهجوم الأحمر النيجيرى جونيور أجاى وبجواره مروان محسن، كما يحتفظ موسيمانى ببعض الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء على رأسها محمود عبدالمنعم كهربا الذى تعافى من فيروس كورونا وأصبح جاهزاً للمباراة بجانب السنغالى أليو بادجى وأحمد الشيخ والأنجولى جيرالدو.