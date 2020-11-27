كورة اون لاين مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 27/11/2020 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه فى التاسعة من مساء اليوم أنظار الملايين من عشاق الساحة المستديرة فى مصر والوطن العربى وقارة أفريقيا صوب استاد القاهرة لمتابعة نهائى القرن مباراة الأهلى والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهو اللقاء الذي خطف القلوب والعقول على مدار الأيام القليلة الماضية بعدما تقرر تأجيله بسبب تداعيات فيروس كورونا ولدواعٍ أمنية قبل أن يتم الاستقرار في النهاية على إقامة مباراة الليلة بين قطبي الكرة المصرية باستاد القاهرة الذى تقرر إقامة المباراة فيه بدلاً من استاد برج العرب بسبب الأمطار.

وتُعد هذه هي المرة الأولى التى يُقام فيها نهائي دوري أبطال أفريقيا في أفريقيا بين فريقين من دولة واحدة، ويطمح المارد الأمر لحصد اللقب التاسع في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد النجمة السادسة في تاريخه.

مباراة الأهلى والزمالك تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين فقد خرم الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود

حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كلاً من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

مباراة الأهلى والزمالك كانت محل اهتمام الصحف العربية التى خصصت عناوين وأعمدة كونها أحد المباريات التى تحظى بنسبة مشاهدة عالية فى الوطن العربى والقارة السمراء.

قالت صحيفة " الرياضية " السعودية تحت عنوان " الفريقان يمنحان مصر الكأس الـ15.. الأهلي والزمالك.. نهائي استثنائي".