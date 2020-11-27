مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر اليوم 27/نوفمبر/2020 في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستضيف استاد القاهرة في التاسعة مساء الجمعة الموافق27 نوفمبر 2020 مباراة الأهلى والزمالك في نهائى دورى أبطال أفريقيا، ونعرض فيما يلى القنوات الناقلة، الأرضى والفضائى والإذاعة أيضًا، في المباراة المعروفة باسم «مباراة القرن»، كما نعرض تردداتها والمعلقين، التي سيتم لعبها دون جماهير.

يتميز دورى ونصف دورى نهائى أبطال أفريقيا هذه المرة التي تستحق بالفعل أن يطلق عليها مباراة القرن، بوصول 4 فرق وهى الأهلى والزمالك المصريين والرجاء والوداد

المغربيين إلى الدور نصف النهائى ووصل فريقين من دولة واحدة إلى دور النهائى هما الأهلى والزمالك.

ونعرض فيما يلى القنوات الناقلة والمعلقين أرضى وفضائى وأيضًا الإذاعة:

نقل المباراة عبر قناة فضائية:

قناة: بى ان سبورت اتش دى 7- Bein Sport HD 7

القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودى

معدل الترميز: 30000 2/3

التشفير: اردويتو 2.

يعلق على المباراة: المعلق

التونسى عصام الشوالى.

نقل المباراة عبر قناة أرضية:

أون تايم سبورت On Time Sport

القمر الصناعى: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز:27500

معامل التصحيح: ¾.

جودة: HD

استقطاب: رأسي

المعلق على المباراة كابتن مدحت شلبى والناقد الرياضى حسن المستكاوى

التعليق على المباراة عبر الإذاعة:

تذيع إذاعة الشباب والرياضة تعليقًا على المباراة يقدمه مؤمن عبدالغفار.

تذيع إذاعة أون سبورت إف إم المباراة بتعليق محمد الشاذلى.