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شكرا لقرائتكم الصفقة رقم 20 ..عمرو الحلوانى فى أسوان لمدة موسمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، في الحصول على توقيع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، ويعتبر الحلوانى الصفقة رقم 20 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 19 صفقة أخرى وهم، محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.
حقق فريق الكرة الأول بنادى أسوان، تحت القيادة الفنية لسامى الشيشينى مدرب الفريق، فوزاً عريضاً بخماسية نظيفة، خلال لمباراة الودية التى جمعت أبناء الجنوب مع نظيرهم فريق جولدى، في رابع التجارب الودية لتماسيح النيل استعداداً للموسم الجديد، على هامش معسكرهم المقام حالياً في المركز الأولمبى.وسجل أهداف أسوان كل من، هيثم الفيل هدف، والمهاجم الجديد ألكو بالة هدفين، وعمرو ناصر هدف، وأخيراً، محمد جمال بيبو هدف، وكان الشوط الأول قد انتهى بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف لاعبو أسوان الهدفين الأخيرين في الشوط الثانى.
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