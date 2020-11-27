الارتباك يضرب الجهاز الفني لـ «ميت عقبة» .. تغيير مفاجئ في تشكيل الزمالك أمام الأهلي

شهد معسكر الزمالك حالة من الارتباك لدى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو قبل ساعات من انطلاق مباراة القمة الأفريقية أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال بعدما تلقى الجهاز الفني صدمة بإصابة عبد الله جمعة وأوباما بفيروس كورونا المستجد بعد المسحة التي خضع لها الفريق مؤخرًا، لينضم الثنائي لمحمود الونش مدافع الفريق الذي تعرض للإصابة بالفيروس منذ ثلاثة أيام.

وكان باتشيكو وضع اللمسات النهائية على استعدادات الفريق الأبيض لمباراة الأهلي المرتقبة وحدد الجهاز الفني للفريق ملامح التشكيل الذي سيخوض به الزمالك مباراة الجمعة، إلا أن إصابة الثنائي أربكت حساباته خاصة وأن الثنائي عبد الله جمعة وأوباما من العناصر الأساسية.



وتسببت إصابة الثنائي بفيروس كورونا في تغيير خطط المدير الفني الذي بدأ يعيد حساباته لتعويض النقص في بعض المراكز خاصة وأن الفريق لا يوجد به ظهير أيسر في ظل غياب محمد عبد الشافي للإصابة بكسر في التروقوة وعبد الله جمعة بعد إصابته بكورونا، وأصبح إسلام جابر هو الأقرب للمشاركة في مركز الظهير الأيسر.



وفي نفس الوقت يفاضل المدير الفني للفريق بين أوناجم والكونغولي كاسونجو لتعويض غياب أوباما على أن يلعب أي من أشرف بن شرقي أو أحمد سيد زيزو في مركز صانع الألعاب بدلا من الجناح، كما أن هناك سيناريو أخر أمام الجهاز الفني للفريق وهو الدفع بشيكابالا في التشكيل الأساسي.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق المباراة بتشكيل مكون من محمد أبو جبل وإسلام جابر ومحمد عبد الغني ومحمود علاء وأحمد عيد وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وكاسونجو ومصطفى محمد.



وحرص الجهاز الفني للفريق على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمباراة وطالب باتشيكو من اللاعبين ضرورة التركيز وأكد لهم على ثقته في قدرات لاعبي الفريق على تقديم مباراة قوية تليق بالزمالك وقدرة البدلاء على تعويض غياب اللاعبين الأساسيين في الفترة الحالية.