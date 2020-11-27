لهذا أحب الملايين «مارادونا» .. دقيقة من إبداعات الساحر أثناء «التسخين» قبل نصف نهائي أوربا

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو رائع للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، خلال قيامه بأروع وأشهر إحماء في التاريخ، استعدادا لخوض إحدى المباريات.
ويظهر مقطع الفيديو مارادونا، وهو يجري الإحماء "التسخين"، قبل مباراة فريقه نابولي أمام بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم 19 أبريل 1989.
وقدم مارادونا لمحات إبداعية ساحرة ومبهرة، من خلال طريقة مداعبته للكرة والتحكم فيها.
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