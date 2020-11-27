تامر أمين: مباراة الأهلي والزمالك ليست نهاية الكون

قال الإعلامي تامر أمين، إن لقاء الأهلي والزمالك غدًا، فى نهائي دوري أبطال افريقيا، سيكون لقاء مميزا وهادئا، وعلى الجميع عدم الشحن والإثارة وعمل المشكلات.

وأضاف "أمين" خلال تقديم برنامج " آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن لقاء الغد يعتبر بطولة يتيمة، من الممكن أن تجعل الزمالك صاحب الـ 6 بطولات، أو الأهلي يصبح الـ 9 بطولات.

وأشار إلى أن لقاء الغد ليس نهاية القرن، ونهاية الكون كما يقول بعض الأشخاص، ولكنها مباراة عادية ستتكرر كثيرًا ,معقبا: الجميع عليهم أن يناموا مبكرًا والاستمتاع بمشاهدة مباراة الغد.

ويترقب عشاق كرة القدم المصرية المباراة المصيرية بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا.