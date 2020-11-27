شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يضم عمرو الحلوانى الظهير الأيسر لحرس الحدود لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إدارة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، فى الحصول على توقيع عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود السابق، لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر، ويعتبر الحلوانى الصفقة رقم 20 لأبناء الجنوب، حيث سبقه 19 صفقة أخرى وهم محمود شبانة، اليمنى عمر الداحى لاعب وسط، والمهاجم النيجيرى ألكو محمد باله، عمر رضوان، أحمد دحروج الظهير الأيسر لبترول أسيوط، محمد أسامة، عمر يوسف، خالد وليد، أحمد سعيد أوكا ومحمد العشرى، وأحمد أيمن الظهير الأيمن للنجوم، وسبقهم كل من، عبد الوهاب إسماعيل، محمد سوستة، من المقاولون العرب، أحمد سالم صافى من طنطا، و4 لاعبين من إنبى وهم، محمد رجب قلب دفاع، أحمد خالد وسط مهاجم، خالد بسيونى وسط مدافع، عمرو ناصر مهاجم، إسلام سرى.



عمرو الحلوانى

من جانبه عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماعاً مع مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، أبو الحسن الشاذلى عضو مجلس الإدارة، مصطفى أمين عضو مجلس الإدارة، عادل عواض النور المدير التنفيذى، وذلك لبحث استعدادات نادى أسوان الرياضى للدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على وقوفه ودعمه لمسيرة نادى أسوان الرياضى بالدورى الممتاز والعمل على توفير أوجه الرعاية والاستقرار لفريق الكرة خلال الموسم الجديد 2020 / 2021.

كما وعد المحافظ بالإٍسراع بتذليل العقبات وتوفير الإمكانيات مادياً وإدارياً للموسم الجديد، وإجراء الاتصالات بوزير الرياضة وإدارة النوادى بالقوات المسلحة لتوفير الإقامة والإعاشة والتدريب.

وشدد محافظ أسوان على أهمية التركيز على النتائج الإيجابية لإسعاد جماهير أسوان وبقاء الفريق بالممتاز.

من جانبهم وجه مجلس إدارة نادى أسوان الشكر للمحافظ على دعمه المستمر للفريق، ووعدوا ببذل المزيد من الجهد فى الموسم الجديد للحفاظ على مكانة أبناء الجنوب فى الدورى العام.