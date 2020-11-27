شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. نجوم الأهلى والزمالك على موعد " فى حب مصر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن حسم الفائز، والبطل المتوج بلقب دورى أبطال أفريقيا، من بين فريقى الاهلى والزمالك، حيث يلتقى الفريقان في التاسعة مساءا بإستاد القاهرة ، في إطار نهائي دورى أبطال أفريقيا ، في حدث تاريخى تشهده الكرة المصرية، حيث أنها المرة الأولى التي يلتقى فيها الفريقان الأحمر والأبيض على لقب أفريقيا.

وقد واجهت المباراة عدة أمور كادت أن تعرقل إقامتها منها انتشار فيروس كورونا بين عدد من لاعبى الفريقين، وتأكد غيابهم، حيث يغيب عن الاهلى اليود يانج ، ووليد سليمان وصالح جمعة، بينما يتغيب عن الزمالك محمود حمدى الونش ، أوباما ، وعبد الله جمعة.

وتحمل المباراة أهمية كبرى لكونها اول مباراة تجمع فريقين من دولة واحدة، وكما أنها اول مباراة نهائي أفريقيا يقام من مباراة واحدة دون ذهاب وعودة .

ونظرا لأهمبة الحدث فقد أطلقت وزارة الرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام مبادرة مصر أولا لا للتعصب ، خاصة وأن المباراة ستخطف أنظار وتنال اهتمام كل الدول الأفريقية، بخلاف الجماهير المصرية، لذلك يمكن أن نطلق عليها "مباراة في حب مصر".

وتزين برج القهرة بشعار لا للتعصب ، و أدارت الوزارة مع المجلس الأعلى للإعلام عدة ندوات للتنويه عن أهمية الحدث، خاصة وأن فوز اى فريق يٌعد انتصار لمصر لأن اللقب لن يخرج عن الأراضى المصرية .



قفشة وصبحى



لاعبى الاهلى و الزمالك



معلول وساسى مع المطرب إيهاب توفيق



قفشة وزيزو



مصطفى محمد



صالح وعبد الله جمعة



قفشة



لاعب الزمالك