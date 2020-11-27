شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أيمن منصور يمنح الزمالك لقب السوبر الإفريقى بصاروخ فى مرمى شوبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واجه الأهلي والزمالك على لقب كأس السوبر الافريقي موسم 1993 بعد حصد الأهلي كأس الكؤوس الأفريقية والزمالك دورى أبطال أفريقيا، ليتقابل الفريقان فى السوبر الأفريقي، وفى مدينة جوهانسبرج يوم 16-1-1994 التقى قطبا الكرة المصرية وسارت المباراة بتعادل سلبى حتى الدقيقة 86، وتباطأ لاعبو الأهلي في إحدى الكرات وتركوا أيمن منصور يتسلم الكرة على حدود منطقة الجزاء.

وتسلم أيمن منصور الكرة وصوب بقوة على يسار الحارس أحمد شوبير، الذى لم يستطع التصدى لها، وفاز الزمالك بالسوبر الأفريقى الأول فى تاريخه، وكان ذا مذاق خاص لأنه جاء على حساب الأهلى وفى وقت قاتل، فاستحقت أن تكتب فى التاريخ.

من ناحية أخرى، احتفل أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، بزفافه، مساء أمس الخميس، وسط حضور زملاءه من نجوم فريق بيراميدز، والذى أقيم فى الفندق الذى كان يشهد إقامة فريق الزمالك، فى معسكره المغلق الذى أقامه قبل مباراة الأهلى التى ستجمع بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى قمة إفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد، فى نهائى البطولة الإفريقية، وذلك قبل أن تقوم إدارة الأبيض بتغيير فندق الإقامة، الأربعاء الماضى، ويتم نقل مقر الإقامة بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، حتى لا يخرج اللاعبين عن تركيزهم فى ليلة القمة المرتقبة.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.