شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والزمالك.. 5 أندية الأكثر حصولا على البطولات القارية قبل نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ انطلاق النسخة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في عام 1964، لم يسبق أن كان الفريقان طرفا النهائي من بلد واحد، لكن الأهلي والزمالك تمكنا أخيرا من تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، ليؤكدا ريادتهما للكرة الإفريقية، وتأهل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد تغلبه على الرجاء المغربي بنتيجة 4- 1 بمجموعة مبارتي الذهاب والإياب، فيما تأهل الأهلي بعد تخطيه الوداد بخماسية مقابل هدف بمجموع المبارتين وضرب قطبا الكرة المصرية موعداً ساخناً في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في نهائي دوري الأبطال الأفريقى.

الأهلي واجه الزمالك خلال 4 نسخ سابقة لدوري أبطال إفريقيا أعوام 2005، 2008، 2012 و2013، انتهت جميعها بتتويج المارد الأحمر بطلا للمسابقة الأعرق في القارة السمراء.

ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الزمالك في البطولة الإفريقية، حيث حقق الفوز في خمس مباريات مقابل التعادل في ثلاث مواجهات.

حقق الزمالك انتصاره الوحيد على الأهلي في بطولات القارة السمراء في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، حين فاز على المارد الأحمر (1-0) بالهدف الشهير لأيمن منصور، ليُتوج الفارس الأبيض بطلا لكأس السوبر الإفريقي عام 1994.

وقبل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تجمع العملاقين الزمالك والأهلي اليوم الجمعة ، نلقى نظرة على قائمة أكثر الأندية الأفريقية حصولا علي البطولات القارية وهى :

1_ الأهلي : 20 لقب أفريقي

2_ الزمالك : 13 لقب أفريقي

3_ تي بي مازيمبي الكونغولي : 11 لقب أفريقي

4_ النجم الساحلي التونسي : 9 ألقاب أفريقية

5_ الترجي التونسي & الرجاء المغربي : 8 ألقاب أفريقية