شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دوري الابطال الافريقى قبل مواجهة الزمالك.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فريق الأهلى نظيره الزمالك في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في نهائي دوري الابطال الافريقى ، ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، وشهد أخر ظهور للنادى الأهلى في المباراة النهائية بدوري الابطال الافريقى خسارة من الترجى التونسى في عام 2018 .

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وشهد مشوار الاهلى في الطريق لنصف النهائي محطات كثيرة وأرقام مثيرة نستعرضها في السطور التالية..

*الدور التمهيدي

أطلع بره 0-4 الأهلى

الاهلى 9 -0 أطلع بره

تأهل الأهلي بنتيجة 13-0 في مجموع المباراتين اللتان أقيمت في الاسكندرية

*الدور الأول

كانو سبورت الغينى 0-2 الاهلى

الأهلى 4-0 كانو سبورت الغينى

تأهل الأهلي بنتيجة 6-0 في مجموع المباراتين

*مرحلة المجموعات

النجم الساحلى التونسى 1-0 الأهلى

الأهلى 2-1 الهلال السودانى

الاهلى 2-0 بلاتنيوم الزيمبابوى

بلاتنيوم 1-1 الاهلى

الاهلى 1-0 النجم الساحلى

الهلال 1-1 الاهلى

احتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة B بعدما فاز 3، تعادل 2، خسر 1، سجل 7، استقبل 4

*الدور ربع النهائي

الأهلى 2-0 ماميلودى صن دوانز بطل جنوب أفريقيا

صن دوانز 1-1 الأهلى

تأهل الأهلي بنتيجة 3-1 في مجموع المباراتين .

*الدور نصف النهائي

الوداد المغربى 0-2 الأهلى

الأهلى 3-1 الوداد المغربى

تأهل الاهلى بنتيجة 5-1 في مجموع المباراتين

*الطريق للنهائى

لعب الأهلي 14 مباراة، فاز 10، تعادل 3، خسر 1، سجل 34 هدفاً واستقبل 6