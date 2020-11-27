شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: «العتال مش عضو في الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدي المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك استيائه من الضغوط التي يتعرض لها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من بعض الإعلاميين وبعض الصفحات الإلكترونية.

وقال منصور في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «اشفق على وزير الشباب والرياضة وربنا يكون في عونه».

وتابع: «حصلنا على حكم من الإدارية العليا من 4 أيام فقط يمنح الوزير حق بطلان قرار اللجنة الأولمبية بمعاقبة أي رئيس نادي لكن الضغوط والإرهاب الذي يتعرض له الوزير لا يتحمله بشر».

وأكد منصور، أن هاني العتال ووالده مجدي العتال ليسوا أعضاء بالجمعية العمومية للزمالك بحكم محكمة إدارية عليا وأنه لا يجرؤ على مخالفة القانون أو تجاهل حكم المحكمة بعدم وجود أي صفة للعتال وابنه في نادي الزمالك، حسب وصفه.