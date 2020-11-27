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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا

تقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء يوم الجمعة 27 من شهر نوفمبر الجارى، باستاد برج القاهرة الدولي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



استقر الجهازين الفنيين للأهلي والزمالك بقيادة بيتسو موسيماني وجيمي باتشيكو على التشكي المتوقع أن يخوض به نهائي دوري ابطال افريقيا غدا الجمعة على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



من المتوقع أن يعتمد موسيمانى على تشكيل مكوّن من في مباراة الزمالك:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط: عمر السولية – حمدي فتحي - محمد مجدي قفشه - حسين الشحات

في الهجوم: جونيور أجاى - مروان محسن

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



من المنتظر أن يعتمد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جيل

خط الدفاع: إسلام جابر - محمد عبد الغني - محمود علاء – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - كاسونجو - أحمد سيد زيزو

في الهجوم: أشرف بن شرقي - مصطفى محمد

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



يذاع نهائي افريقيا بين الأهلي والزمالك على قناة "أون تايم سبورت"، حيث ستقوم بتغطية المباراة مع وجود أستوديو تحليلي قبل اللقاء وبعدها لمتابعة المباراة الأهم خلال السنوات الأخيرة بين قطبي الكرة المصرية باعتبارها المرة الأولى التى يلتقي فيها العملاقيين وجهاً لوجه في القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



ينتظر عشاق الكرة الأفريقية عامة والمصرية خاصة يوم 27 نوفمبر على أحر من الجمر، لمتابعة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الأهلي والزمالك، وهو الحدث الأول من نوعه أن يتأهل فريقان من نفس البلد لنهائى القارة الأفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



سبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



يظل تشكيل الأهلي والزمالك لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ظل الإصابات التي تطارد اللاعبين في الفريقين جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الشغل الشاغل لجماهير القطبين حتى موعد مباراة القرن الأفريقى.

وتنفس الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الصعداء عقب عودة الثلاثى المصاب جونيور أجاى، ومحمد هانى، والحارس على لطفى لتدريبات الفريق الجماعية، وباتوا جاهزين للمشاركة فى مباراة القمة، فيما تبدو حظوظ الثلاثى وليد سليمان ومحمود كهربا وصالح جمعه ضعيفه، فى اللحاق بالقمة بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلا أن الثلاثى ينتظر أخبار سارة قد تأتى من خلال مسحة الكاف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا



شهد آخر ظهور للنادى الأهلى فى المباراة النهائية بدورى الاأطال الأفريقى خسارة الأحمر من الترجى التونسى فى عام 2018.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

يذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا للمرة الثامنة فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد اللقب 5 مرات من قبل أعوام : "1984، 1986، 1993، 1996، 2002"، فيما أخفق مرتين ليصبح وصيفًا للبطولة عامى: "1994، 2016"، بينما سيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 8 الذى يتأهل له.

أما الأهلى فسيكون هذا النهائى هو النهائى رقم 13 الذى يتأهل له فى تاريخه، حيث سبق وأن حصد بطولة دورى أبطال إفريقيا 8 مرات من قبل أعوام: "1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013"، وأخفق 4 مرات فى تحقيق اللقب وخرج وصيفًا أعوام: "1983، 2007، 2017، 2018"، بينما سيكون هذا النهائى هو رقم 13 الذى يتأهل له.