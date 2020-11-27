شكرا لقرائتكم خبر عن أين يتواجد الأهلى والزمالك محلياً وأفريقياً وعالمياً قبل نهائي القرن؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت بطولة دوري أبطال إفريقيا على موعد مع نهائي تاريخي للمسابقة بين قطبي الكرة المصرية في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى حينما يتلقى الاهلى والزمالك للمرة الأولى في التاريخ بالنهائى القارى.

ويعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا برصيد ثمانية ألقاب أولها عام 1982 وآخرها عام 2013، ومنذ ذلك الحين يحلم الجمهور الأهلاوي بإعادة اللقب مرة أخرى لستاد التتش ، فيما يسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد في شباك الرجاء المغربى.

تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

الأهلى الأول محلياً بـ 42 دوري و 36 كأس مصر

الزمالك الثانى برصيد 12 دوري و 27 كأس مصر

الأهلى يتربع على صدارة الأندية الافريقية

الزمالك في المركز السادس أفريقيا

الاهلى في المركز 58 عالمياً

الزمالك في المركز 193 عالمياً