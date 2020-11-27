شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الزمالك في دوري الابطال الافريقى قبل مواجهة الأهلى.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب عشاق الساحرة المستديرة الصدام المثير الذى يجمع الزمالك مع الأهلى في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولى في نهائي دوري الابطال الافريقى ،ويسعى الفارس الأبيض للتتويج بسادس ألقابه لزيادة رصيده فى البطولة التى غابت عن خزائنه منذ 18 عاما، حيث كان التتويج الأخير موسم 2002 بهدف تامر عبد الحميد.

آخر ظهور للزمالك فى المباراة النهائية كان 2016 ليكسر انتظار دام 14 سنة، لكنه لم يحصد اللقب وخسر أمام صن داونز (3-1) بمجموع المباراتين.

تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

وشهدت رحلة الزمالك خلال النسخة الحالية لدوري الابطال الافريقى محطات مثيرة نستعرضها في السطور التالية..

*الدور التمهيدي

ديكيداها الصومالى 0-7 الزمالك

الزمالك 6-0 ديكيداها الصومالى

تأهل الزمالك بنتيجة 13-0 في المجموع

*الدور الأول

جينيراسيون فوت السنغالى 2-1 الزمالك

الزمالك 1-0 جينيراسيون فوت السنغالى

تأهل الزمالك بقاعدة الهدف خارج الأرض بعد التعادل 2-2 في المجموع

*مرحلة المجموعات

مازيمبى 3-0 الزمالك

الزمالك 2-0 بريميرو دى أجوستو الانجولى

زيسكو الزامبى 1-1 الزمالك

الزمالك 2-0 زيسكو الزامبى

الزمالك 0-0 مازيمبى

بريميرو دى أجوستو الانجولى 0-0 الزمالك

احتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة A بعدما فاز 2، تعادل 3، خسر 1، سجل 5، استقبل 4

*الدور ربع النهائي

الزمالك 3-1 الترجى التونسى

الترجى 1-0 الزمالك

تأهل الزمالك بنتيجة 3-2 في المجموع

*الدور نصف النهائي

الرجاء المغربى 0-1 الزمالك

الزمالك 3-1 الرجاء المغربى

تأهل الزمالك بنتيجة 4-1 في المجموع

*الطريق للنهائى

لعب الزمالك 14 مباراة، فاز 8، تعادل 3، خسر 3، سجل 27 هدفاً واستقبل 9