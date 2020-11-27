شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول تأمين القمة: 250 شخصا مسموح لهم بالحضور وإجراءات احترازية مشددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد محمود القاضي، مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة، إنه لا صوت يعلو فوق صوت مباراة قمة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد العقيد محمود القاضي في تصريحات تلفزيوينة قائلا "تم وضع خطة أمنية شاملة لخروج المباراة بالشكل الأمثل و بداية المباراة ستكون في التاسعة مساء وفتح البوابات سيكون في الساعة الخامسة وإغلاق البوابات في الساعة الثامنة مساء و الحضور في ملعب المباراة سيتراوح بين 225 إلى 250 شخص سيحضر المباراة غدًا شاملا حضور الأهلي والزمالك والاتحاد الأفريقي والجماهير والصحفيين".

وأوضح مدير عمليات الشركة الإفريقية للأمن والحراسة إن هناك إجراءات إحترازية مشددة بشأن فحص الحضور من حيث الإصابة بفيروس كورونا قائلا "سيتم قياس درجة حرارة الحضور ولو هناك شخص درجة حرارته مرتفعة سيتم فحصه فورًا من قبل اللجنة الطبية في الملعب ولن يدخل الاستاد وهناك إجراءات مشددة لحماية الحضور من الإصابة بفيروس كورونا، وسيتم تطبيق التباعد بين الحضور".