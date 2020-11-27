وفاة مارادونا | عشاق دييجو يقتحمون القصر الرئاسي الأرجنتيني في مشهد رهيب!

اقتحم محبو أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييجو مارادونا القصر الرئاسي (كاسا روسادا) اليوم الخميس، حسبما أفادت تقارير إعلامية تليفزيونية اليوم الخميس.

وصعد المشجعون فوق السياج عند المدخل، بسبب خشيتهم على ما يبدو من عدم السماح لهم بالدخول من أجل إلقاء النظرة الأخيرة علي آسطورة كرة القدم الأرجنتينية.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الجماهير، فيما تم نقل نعش مارادونا داخل القصر إلى مكان أكثر أمانًا في غرفة أخرى.

في غضون ذلك، اندلعت اشتباكات بالقرب من كاسا روسادا في المركز التاريخي للعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس. وألقى المشجعون الغاضبون الحجارة والزجاجات على الشرطة التي ردت بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه.

وجاء الآلاف من أتباع النجم الراحل إلى القصر الحكومي لتوديع مارادونا الذي توفي أمس الأربعاء عن 60 عامًا.

ذكرت محطتا (تي واي سي) و(إي إس بي إن) التليفزيونيتان أن جثمان مارادونا وصل إلى كاسا روسادا حوالي الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت العالمي، خلال الليل أقيمت مراسم خاصة للعائلة والأصدقاء.

وتمكن بعض المواطنين من الحضور بين السادسة صباحًا والرابعة عصرًا لكن أغلبهم وصل إلى بلازا دي مايو، أمام كاسا روسادا قبلها بساعات حيث رددوا الأناشيد بصوت مرتفع تحية للأسطورة الأرجنتيني.

وقبل حوالي 30 دقيقة من فتح الأبواب مجددًا احتشدت أعداد غفيرة من الجماهير وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجرى السماح لمجموعات صغيرة من 20 شخصًا بالدخول إلى مقر الحكومة لإلقاء نظرة الوداع، كما ألقى البعض باقات الورود والقمصان وبعض الهدايا الصغيرة على نعش مارادونا.

أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه من المقرر دفن مارادونا في مقبرة خاصة بأحد مقابر بوينس آيرس في وقت لاحق اليوم.

كان مارادونا تعرض لسكتة قلبية أمس الأربعاء دون أن تكلل محاولات إنقاذه بالنجاح، حسبما أفادت تقارير صحفية.

وقال ماتياس مورلا، محامي مارادونا، عبر حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، أنه سيطلب فتح تحقيق حول وفاة النجم الأرجنتيني، مؤكدًا أن الرعاية الطبية كانت في منزل مارادونا، لكن حدثت تأخيرات كثيرة في توفير الرعاية الطبية، بما في ذلك سيارة الإسعاف، بعد استدعائها.

وكتب مورلا: “من غير المفهوم أن صديقي لم يحظ باهتمام العاملين الصحيين لمدة 12 ساعة، كما أن وصول سيارة الإسعاف استغرق أكثر من 30 دقيقة”.

وأضاف: “هذه الحقيقة لا يمكن التغاضي عنها وسأطلب إجراء تحقيق، كما كان دييجو يقول لي: أنت جندي، تصرف بلا رحمة”.

وتابع : “لوصف دييجو في هذه اللحظات من الحزن الدفين، أقول إنه كان أبنا صالحا وأفضل لاعب في التاريخ وشخص أمين “.

وخضع مارادونا الذي قاد الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 ، لجراحة بعد تعرضه لنزيف في المخ في وقت سابق هذا الشهر.