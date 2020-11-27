شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمي ينصح باتشيكو ببديل أوباما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير عزمي مجاهد، نجم الزمالك السابق، إن هناك عدد كبير من النجوم القادرين على تعويض غياب يوسف أوباما أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف خلال تصريحات لزملكاوي عبر شاشة قناة الزمالك: «أوباما لاعب هام للغاية ولكن حدث ولا حرج عن صناع اللعب في الفريق مثل شيكابالا وأوناجم، كذلك كاسونجو، وأي منهم قادر على تعويض غياب أوباما».
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