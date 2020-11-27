شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز على قنا 2-1 في أولى مباريات المظاليم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مشواره بالممتاز «ب» الخميس، بفوز مستحق على فريق نادي قنا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب نادي المنيا بفرع المنيا الجديدة.

نجح لاعبو المنيا في فرض سيطرتهم سريعاً على المباراة عقب حصول اللاعب أحمد عصام على ضربة جزاء بالدقيقة 3 ليسجلها مهاجم المنيا فتحي عثمان على يسار الحارس، ويواصل لاعبو المنيا هجماتهم، إلى أن نجح فريق قنا في احراز هدفا بالدقيقة العاشرة للاعب ضياء مسعود، وبعدها ينجح فريق المنيا في إحراز هدفا آخر في الدقيقة الـ 35 للاعب محمود بلية.

حاول لاعبو المنيا خلال الشوط الثاني إحراز هدفاً آخر ولم يحالفهم الحظ، إلى أن حصلوا على ضربة جزاء سددها المهاجم محمد سماره ولم يحالفه الحظ في تسجيلها، لتنتهي المباراة بفوز المنيا بهدفين مقابل هدف ويحصد الفريق أول 3 نقاط في مسيرته.

حرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباراة لدعم الفريق وقدموا التهنئة للاعبين فور انتهاءها، إذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس المجلس، والعميد محمود السبيعي أمين الصندوق، وخالد فايز ود. رحاب سراج عضوا مجلس الإدارة.