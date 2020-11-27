شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل يكشف موقف مرتضى منصور من حضور نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة، أن مجلس إدارة ناديي الأهلي والزمالك سيحضر المباراة من الملعب وتم استخراج التصاريح الخاصة بهم. وأوضح فضل في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر، أنه وفقا لخطاب اللجنة الأولمبية المصرية بخصوص رئيس نادي الزمالك، فلن يحضر المباراة، مع التشديد على احترامه للجميع، وتوجيه الدعوة لـ«ممثل» عن رئيس النادي تنفيذا لقرار اللجنة الأولميبة المصرية بإيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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