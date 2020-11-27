شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك عن سقوطه بالانتخابات: «الدولة متكلش ولادها.. وعارفه مين مرتضى منصور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على ثقته في لاعبي الزمالك وزملائهم في الأهلي على العبور بمباراة القمة إلى بر الأمان، وقال إن «المباراة هتعدي على خير يعني هتعدي على خير».

وقال مرتضي في تصريحات على الموقع الرسمي للنادي: إن الزمالك هو نادي الوطنية والكرامة ولن نكون أبدا طرف في أي فوضي وسبق ورفضنا أن تنزل الجماهير للشارع في العديد من المواقف لأننا نادي الوطنية والكرامة.

ورفض رئيس الزمالك ما يتردد مؤخرا عن وجود تربص من الدولة المصرية ضده للإطاحة به وقال: «إحنا في مصر وبالأحرى دولة مصر، ومصر لا تدار بهذه الطريقة والدولة المصرية متكلش ولادها والرئيس السيسي وكل أجهزة الدولة يعلمون جيدا من يقف ووقف مع الدولة ومن سيقف مع بلده ومؤسسات بلده وشرطة وجيش بلده».