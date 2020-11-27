شكرا لقرائتكم عبد الحميد بسيونى: الأهلى يقدم مع موسيمانى كرة ولا أروع وحمدى بديل مثالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الحميد بسيونى نجم الزمالك السابق، أن الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى يقدم كرة ولا أروع وخلق الكثير من المفاتيح له أمام المنافسين.

وقال عبد الحميد بسيونى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "الأهلى يقدم مع موسيمانى كرة ولا أروع ويمتلك مفاتيح لعب كتيرة جدا، وبيعتمد على دخول الهافين داخل الملعب ويفتحوا الطريق للظهيرين".

وأضاف بسيونى: "السولية وحمدى بيقدموا إضافة كبيرة هجوميا وحمدى فتحى بيدخل في المنطقة بشكل كتير جدا وعنده رؤية وقدرة على التسجيل وهو بديل مثالى لأليو ديانج وقدراته على التسديد ودخول منطقة الجزاء يربك حسابات المنافسين".

وأوضح بسيونى: "أخطر ما يميز الاهلى وهو أن الفريق كله متحرك وغير ثابت، ولكى تفسد هجمات الأهلى فلازم يكون عندك 9 لاعبين تحت الكرة".

وتابع نجم الزمالك السابق: "الأهلى يمتلك ثلاثى مرعب وهم قفشة وأجاى وحسين الشحات، وكل واحد عنده قدرات كبيرة في إنهاء الهجمات، واللعب في أكثر من مركز، وموسيمانى بيعمل بينهم تبادل مراكز خلال المباراة وهو ما يربك المنافسين".