شكرا لقرائتكم الحاوى: ساسي وبن شرقى أهم حلول الزمالك.. وأشعر بتسجيل كاسونجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يري حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن نهائى دورى أبطال إفريقيا تعتبر أهم 90 دقيقة فى تاريخ لاعبى الزمالك مؤكدا أن ساسي وبن شرقى كلمة السر فى تتويج الأبيض.

وأضاف فى تصريحات لبرنامج برنامج زملكاوى، على قناة الزمالك، قائلا قفشة وعلى معلول مفاتيح الفوز فى الأهلى وخط الوسط يحسم معركة اللقب الافريقي ومن يتفوق فى معركة ساسي وحامد مع فتحى والسولية سيكون سبب الفوز.

وتابع المدير الفنى أساس الفوز باللقب ويمثل 30% من المكسب ، والبطولة صعب أن تتكرر ، مؤكدا أن غياب الثلاثى مؤثر وغياب ديانج فقط مؤثر فى الأهلى

وقال إحساسى أن كاسونجو يسجل هدف غدا ونعمله مقام فى الزمالك ونسميه سيد كاسونجو مضيفا أقول للاعبى الزمالك دى أهم 90 ديقة فى تاريخكم وانتوا لاعيبة رجالة ولازم تعملوا اللى عليكم وهتعلبوا فى كاس العالم للاندية وجماهير الزمالك مشتاقة الى اللقب الغائب من 18 سنة جمهور الزمالك مش بيعرف ينام مؤكدا أن نهائى دوري أبطال إفريقيا أهم 90 دقيقة فى تاريخ لاعبى الزمالك

واستكمل أوباما ترك فراغ كبير فى تشكيل الزمالك ومعركة الوسط الأهم ، مؤكدا أن أهم الحلول فى الزمالك فرجانى ساسي وأشرف بن شرقى مستواه فوق مستوي الدورى المصري ، مضيفا بديل أوباما يمنح السيطرة للزمالك وشيكابالا الاقرب لتعويضه

وأكمل أتمنى باتشيكو يفاجئ الأهلى بالهجوم للضغط عليه من البداية للتسجيل مبكرا