شكرا لقرائتكم أسامة حسنى يكشف كواليس تحفيز جوزيه للاعبي الأهلى فى "أوضة اللبس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استرجع أسامة حسنى لاعب فريق الأهلى السابق ذكرياته قبل المباريات الهامة مع الفريق الاحمر ، حيث قال في برنامج البيت الكبيرالذى يذاع على قناة الاهلى أن مانويل جوزيه كان لا يطيل في المحاضرة التي تسبق المباراة، فلم تكن تتعدى العشر دقائق فقط، و عندما يدخل حجرة الملابس ، ويجد الفريق صامت ولا يصدر صوتا ، يغضب منا و يصيح فينا :" يزعق و يقول ساكتين ليه " ، ويقوم بالهزار معنا لإخراجنا من أي توتر .

وأضاف حسنى ان وائل جمعة صخرة دفاع الاهلى السابق كان قبل المباريات الهامة ، نجده نائما طوال اليوم، و يقوم بتغطية وجهه وجسمه بالكامل، بينما يكشف قدمه فقط

وأشار نجم القلعة الحمراء السابق أن اللاعب يجب أن يكون مستمتع بما يقدمه في الملعب، حتى ينقل المتعة الى الجماهير و المتابعين لمباراة ، لذلك يجب إبعاده عن أي ضغوط قبل المباريات .

حرص محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى على التواجد بالمران الرئيسى للفريق الأحمر و الذى أقيم على استاد القاهرة الدولى قبل مواجهة الزمالك في نهائي دورى أبطال أفريقيا وعم اللاعبين نفسيا و معنويا لحصد البطولة وأسعاد الجماهير الحمراء .واختتم فريق الكرة بالنادى الأهلى استعداداته مساء أمس الخميس، لمباراة الزمالك المقرر لها التاسعة من مساء الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا. ونشرت صفحة دورى أبطال أفريقيا الرسمى على "تويتر"، صورا من تدريب الأهلى الأخير استعدادا للزمالك. وتدرب الأهلى اليوم على ملعب استاد القاهرة بعدما تدرب طوال الأيام الماضية على ملعبه بالتتش رافضاً فكرة خوض المران بملعب السلام .