شكرا لقرائتكم أحمد عبدالرؤوف: الخط الهجومي لنادي الزمالك مرعب لدفاع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبدالرؤوف، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن الزمالك يضم خط هجومي قوي قبل مباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد أحمد عبدالرؤوف في تصريحات تلفويونية: "الخط الهجومي لنادي الزمالك سيرعب دفاع الأهلي فالزمالك يمتلك خط هجومي قوي والزمالك يشكل جبهات هجومية قوية وسيكون لهم شكل خاص في لقاء اليوم".

واصل نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، إن حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي لن يعوض غياب آليو ديانج عن لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأشار: "حمدي فتحي لاعب دولي ولاعب مميز ولكن ديانج أفضل منه وخاصة في الفترة الأخيرة والأهلي فقد خدمات لاعبه المالي الشاب وغيابه سيكون مؤثر للغاية".

أكمل "أما عن خط وسط الزمالك فهو لاعب دولي لا يوجد مثله في الدوري المصري ومن وجهة نظري فرجاني ساسي هو أفضل لاعب وسط في مصر".