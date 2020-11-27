شكرا لقرائتكم أحمد سامى: أجايى ورقة الأهلى الرابحة وحمدى فتحى أفضل من ديانج بمراحل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سامى نجم الأهلى السابق ومدرب نادى سموحة، النيجيرى جونيور أجايى سيكون ورقة الأهلى الرابحة في مباراة اليوم أمام الزمالك، وسعيد بغياب ديانج عن المباراة.

وقال أحمد سامى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم سبورت" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: أن النيجيري أجايى هو أكثر الأوراق التي يمتلكها بيتسو موسيمانى أمام الزمالك لو كان في مستواه، وحسين الشحات ليس له بديل يعوضه بسبب ضعف قدرات أحمد الشيخ وجيرالدو".

وأضاف أحمد سامى: "سعيد جدا بغياب المالى أليو ديانج عن الأهلى، لأن حمدى فتحى أفضل بمراحل منه في وسط الأهلى وسيكون نقطة مضيئة في المباراة، وكهربا ورقة مهمة جدا في دكة الأهلى لأنه يجيد اللعب على الجون ومتحرك بشكل كبير".

وأوضح نجم الأهلى السابق: "باتشيكو مدرب صبور جدا والتكتك بيقول كدة وبيعتمد على قدرات لاعبى الزمالك الفردية وهو معندوش تكتك هجومى".

وأضاف مدرب سموحة: "الصبر الذى يمتلكه باتشيكو هيعمل مشكلة للأهلى لو استعجل المكسب، ودائما الزمالك بيدخل الماتش متأخر بسبب تعليمات باتشيكو الصارمة في الخطط الدفاعية".

وتابع أحمد سامى: "طارق حامد لازم يتمسك لأنه أهم لاعب في الزمالك لأن بداية هجمات الزمالك بتبدأ من عنده فلازم يضغط عليه ولازم الأهلى يعطله، وهو ما فعلته في مباراة سموحة وكنت خانق الزمالك معظم المباراة، والدليل الزمالك تغير عندما نزل طارق حامد أمام أف سى مصر، واستطاع المكسب".

وأوضح أحمد سامى: "أن باتشيكو بيثبت رباعى الدفاع لغلق مناطق الخطر أمام هجوم الأهلى، ولإعطاء الحرية للمغربى بن شرقى وأحمد سيد زيزو في العمل الهجومى المضاد في الهجمات المرتدة".