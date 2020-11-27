شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه أوغندا فى انطلاق التصفيات الأفريقية لكرة السلة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة ، منافسات التصفيات الأفريقية للمنطقة الخامسة لكرة السلة رجال ، و التي يستضيفها نادى الاتحاد السكندرى بقلعة الشاطبى ، في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى ، و يتواجد المنتخب المصري في مجموعة واحدة مع المغرب وأوغندا ومنتخب الرأس الاخضر .ويلتقى المنتخب المصرى مع نظيره أوغندا في افتتاح مباريات الفراعنة بالتصفيات و المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية ، بينما يلتقى المغرب مع منتخب الرأس الأخضر .

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبا كالتالي : أحمد عادل دولا ، يوسف شحاتة، عمرو الجندي، يوسف شوشة، أحمد حاتم ، عمر طارق ، مصطفى المكاوي "كيزو" ، علي أحمد ،رامي إبراهيم ، أنس أسامة ، إيهاب امين ، عمر عزب

وخضع لاعبي منتخب الفراعنة لمسحة لطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل انطلاق التصفيات الأفريقية أكدت سلبية جميع المساحات الي جانب الجهاز الفني وجاهزيتهم للمشاركة غدا ومن المقرر ان يخضع ايضا جميع اللاعبين للمسحة الأخيرة اليوم.

ويضم جهاز المنتخب المصرى كلًا من: أحمد مرعى مديرًا فنيًا، وسام جابر مدرب، محمد سليم مساعد مدرب، وائل لطفي مدير منتخبات، محمد ربيع إداري ، سامح صلاح إداري ، أحمد يحيي طبيب، معتز مغازى مخطط أحمال.