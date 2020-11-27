شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلى والزمالك.. عادل عبد الرحمن: مينفعش أقول للاعب: نام بدرى قبل الماتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل عبد الرحمن نجم الاهلى السابق أن مباريات الاهلى و الزمالك تٌعد من أسهل المباريات على اللاعبين ، لأن الفريقان يتبادلان الأداء الجيد ، و الدفاع و الهجوم ، ولكن هناك عدة أمور يجب ان يتحلى بها اللاعبون في مباراة نهائي أفريقيا أمام الزمالك ، وهى التحلى بالصبر ، و اتباع سياسة النفس الطويل، وقال عبد الرحمن في تصريحات لبرنامج البيت الكبير على قناة الاهلى ، أطالب اللاعبين بالصبر و النفس الطويل ، و عدم التسرع ، بالإضافة إلى احترام الفريق المنافس ، لان مباريات النهائي يكون لها فكرو طريقة مختلفة على مستوى المدرب او اللاعب .

وأضاف نجم الاهلى انه لا يصح أن يطلب المدير الفني من أى لاعب أن ينام مبكرا ، أو لا يسهم ، قبل المباريات الهامة ، لأن الملعب هو الفيصل بيننا قائلا :" مينفعش أقول للاعب نام بدرى لأن اللى بينه وبينى هو الملعب ومش مطلوب منى اعلمه يعمل إيه لأن النجم يعرف الصواب من الخطأ ، ولكن قد اوجهه في بعض الأمور الغذائية .

وتطرق عبد الرحمن إلى أن اى لاعب لديه وكيل او مدير اعمال على قدر من الذكاء سيجعله يظهر بشكل مختلف ، و يلعب لأندية هامة ، مثلما حدث مع محمد صلاح لاعب المنتخب و المحترف في صفوف ليفربول .