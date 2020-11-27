شكرا لقرائتكم خبر عن ماتش الأهلى والزمالك.. طاقم إخراج "نهائى القرن" يختتم استعداداته باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم التليفزيون المصري، استعداداته مساء اليوم، لنقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الزمالك والأهلي والمعروفة بـ"نهائي القرن"، وذلك من داخل ملعب المباراة وبناء على توجيهات حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفرت الهيئة الوطنية للإعلام كافة الدعم الفني والتقني من كاميرات HD وسيارات البث، وكاميرات درون وسبايدر لنقل صورة من الجو وتغطية كافة تفاصيل المباراة بشكل متميز لامتاع جماهير الناديين الكبيرين ومحبى وعشاق كرة القدم المصرية.

وأكد زين على أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير ، مشددا على أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن بعيدا عن التعصب والإثارة و تجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين فى النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية و التى تعتبر انتصارا للرياضة المصرية ويسعد بها جماهير الشعب المصري العظيم.

فيما اختتم فريق عمل المباراة برئاسة مخرج المباراة إبراهيم مبارك، استعداداته لنقل وإخراج المباراة، حيث توجه فريق العمل والذي يضم بجانب إبراهيم مبارك كلا من وليد فاروق وأحمد سعيد وقطب رجب وهشام محمد حسن وشادي طاهر، بالإضافة إلى طاقم المصورين، إلى ستاد القاهرة لإجراء البروفة النهائية لإخراج المباراة.

بدورها، توجهت نائلة فاروق رئيس التليفزيون لاستاد القاهرة، لمتابعة آخر الاستعدادات، وكان بصحبتها محمد إبراهيم الجوهري مدير عام البرامج الرياضية بالتلفزيون، حيث تفقدت سيارات البث والإذاعة الخارجية ووحدات الإخراج والكاميرات، واطمأنت لتوافر كافة التجهيزات للخروج بالمباراة بأعلى مستوى.

ومن المقرر أن تنقل مساء غد قناة أون تايم سبورت على البث الأرضي مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين فريقي الأهلي والزمالك تحت شعار لا للتعصب.

وتمنت الوطنية للإعلام مشاهدة ممتعة لجماهير الكرة المصرية على قناة أون تايم سبورت وأن تخرج المباراة بشكل يسوده قيم الروح الرياضية والإخاء.