شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلى والزمالك.. مرتضى منصور يوجه رسالة ويتمنى الشفاء لمصابى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على توجيه عدة رسائل أخيرة قبل مباراة الفريق الكروي أمام الأهلي مساء الجمعة بنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا. وقال مرتضى منصور في حديثه: “هناك مباراة بين فريقين مصريين مساء الجمعة، فريق الزمالك الذي أتشرف بالإنتماء له ورئاسة مجلس إدارة النادي، وفريق النادي الأهلي وهم فريقين مصريين.. أولاً أتمنى خالص الشفاء لوليد سليمان وصالح جمعة وأليو بادجي مثل يوسف أوباما وعبد الله جمعة والونش، وأي جماهير متعصبة تسعد بإصابة أي شخص فهم جماهير غير واعية وأتمنى الشفاء العاجل”.

وتابع: “رسالتي لجماهير الزمالك العظيمة بأن تثق في فريقها، هى مباراة 90 دقيقة وستنتهي بفريق فائز وأخر غير موفق، وأتمنى من قلبي أن يكون التوفيق حليف للزمالك خاصة بعد فترة ظلم وافتراء، وأثق في جماهير الزمالك التي أعتبرها أعظم جمهور في التاريخ”.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن كلمته للاعبين أن عليهم التحلي بالروح الرياضية والإنتصار في أرض الملعب على النادي الأهلي بكل شرف وإرادة، ولا تتكرر أحداث مباراة السوبر المصري في أبو ظبي من مشادات وخلافات بعد المباراة.

وأضاف: “تابعت برنامج غير مصري يقول أن الزمالك أقوى فنياً والأهلي أقوى إعلامياً وهذه الحقيقة بعد ما ذكرته أحدى الصحف المصرية أن معسكر الزمالك يشهد حالة توتر ومعسكر الأهلي يتحلى بالهدوء، من أين هذه المعلومات؟ الفريقين في كفة متساوية حتى في الإصابات وتوفير البديل، هناك إعلام (أسود) يثير الفتنة ويدعو للتعصب، نريد الهدوء تماماً من أجل مصر، وعلينا أن ندرك أن المباراة لن تكون نهاية الكون ولكن كلي ثقة في الجهاز الفني واللاعبين وهو المطلوب منهم باللعب بكل قوة ورجولة في أرض الملعب لتحقيق الفوز وحصد اللقب السادس للزمالك”.

وأكد مرتضى منصور على أن الزمالك يمتلك فريق قوي قادر وخلفه ملايين من الجماهير في الوطن العربي، وأن المدير الفني وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي قام بعزل اللاعبين عن وسائل الإعلام التي تثير الشائعات وادعاء هروب ساسي وعدم وصول أشرف بن شرقي وتعرض طارق حامد إلى الإصابة بفيروس كورونا، هذا ليس إعلام يدعو للإبتعاد عن التعصب.

وأتم: “نتحمل كل الصعاب والأزمات التي تحاول اللجنة الأوليمبية وضعها في طريق الزمالك، من أجل الحفاظ على الهدوء والإستقرار لمصلحة مصر ومسيرة الزمالك في البطولة الإفريقية، أسأل الله التوفيق وأثق في أي 11 لاعب سيشارك والحاضرين سيعوضون غياب أي لاعب ولا يوجد في صفوف الفريق لاعب أقل من لاعب”.