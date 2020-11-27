شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور يحتفل بزفافه فى حضور نجوم بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد أيمن منصور، مدافع نادى بيراميدز والمنتخب الوطنى، بزفافه، مساء الخميس، وسط حضور زملاءه من نجوم فريق بيراميدز، والذى أقيم فى الفندق الذى كان يشهد إقامة فريق الزمالك، فى معسكره المغلق الذى أقامه قبل مباراة الأهلى التى ستجمع بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، فى قمة إفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد، فى نهائى البطولة الإفريقية، وذلك قبل أن تقوم إدارة الأبيض بتغيير فندق الإقامة، أمس الأربعاء، ويتم نقل مقر الإقامة بالقرب من مطار القاهرة الدولى، وذلك بسبب إقامة حفل زفاف أحمد أيمن منصور، حتى لا يخرج اللاعبين عن تركيزهم فى ليلة القمة المرتقبة.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏