شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: النائب الأول لأحمد أحمد يسلم الأميرة الافريقية للفائز فى مباراة القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة ، والمسئول عن تنظيم مباراة الزمالك و الأهلي بنهائى دوري أبطال أفريقيا و المقرر لها التاسعة مساء غداً الجمعة أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لن يحضر نهائي دوري أبطال أفريقيا غداً بعد قرار إيقافه من قبل الاتحاد الدولي – فيفا- وسيحضر بدلا منه النائب الأول له و هو كونستاى أومارى الكونغولى وسيقوم بتسليم الكأس للفريق الفائز.

وزار محمد فضل نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة حاليا،اليوم الخميس، مقر ”الخليج 365”، وتفقد أقسام الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى، وكذا المواقع المتخصصة وأبرزها سوبر كورة بوابة الخليج 365 الرياضية.

وتعرف محمد فضل خلال الجولة على طبيعة تدفق الأخبار فى صالة التحرير حتى النشر على الموقع، وكذلك التوازى والتنسيق بين الجريدة المطبوعة والموقع الإلكترونى والمواقع المتخصصة، والتقى قيادات التحرير، وأشاد نجم الأهلى السابق باستوديو وتليفزيون الخليج 365، وما به من إمكانيات تكنولوجية وفنية ومسايرة أحدث الوسائل الحديثة فى مختلف العمل الصحفى.