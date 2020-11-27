شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى والزمالك.. أحمد سامى يتحدث عن تأثر الأبيض بالغيابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد سامى المدير الفنى لفريق الكرة بنادى سموحة أنه من الصعب التنبؤ بنتيجة اللقاء فى ظل ارتفاع القدرات الفنية والبدنية للاعبى الفريقين وتوافر بدائل على أعلى مستوى.وكشف مدرب سموحة أن الزمالك سيتأثر أكثر من الأهلي بالإصابات التي طالت اللاعبين بسبب جائحة فيروس كورونا بعد إصابة ثلاثة لاعبين بفيروس كورونا، خاصة إصابة عبدالله جمعة في مركز الظهير الأيسر، ولا يوجد بديل قوي له فى الفريق حالياً فى ظل اصابة محمد عبد الشافى.

وأضاف أن الزمالك أيضا سيفتقد جهود محمود حمدى الونش وهو المساك الأفضل في الدوري المصري، وهو ركيزة أساسية في النواحي الدفاعية، بالإضافة إلى تقدمه في الركلات الثابتة ولكن البديل محمد عبدالغنى يستطيع القيام بدوره فى المباراة.

وواصل: يوسف أوباما أيضا لاعب مؤثر في مركز صانع الالعاب، وهو من أهم اللاعبين في صفوف الزمالك، الثلاثي لاعبين مهمين ومؤثرين، لكن الناحية اليسرى هي الأكثر تضررًا وستكون بمثابة صداع فى رأس باتشيكو طوال المباراة.

وعن غيابات الأهلي بسبب فيروس كورونا قال مدرب سموحة : موسيماني لا يعتمد على صالح جمعة، وآليو ديانج هو اللاعب الأهم بين الغائبين، لكن حمدي فتحي ظهر بشكل جيد في مباراة مصر أمام توجو، وبدأ يستعيد مستواه، والجميع يثق فيه، لأنه لاعب جيد وقادر على تعويض غياب ديانج ولكن غياب وليد سليمان أيضا قد يؤثر على الفريق، لأنه تغيير هام بالنسبة لموسيماني، ويتم الاستعانة به في الأوقات الصعبة ولكن الأهلى يمتلك عناصر بديلة قوية قادره على تعويضه خلال اللقاء .

وأختتم أحمد سامى كلامه قائلا: الجماهير باختلاف انتمائتها تنتظر هذه المباراة، والجميع يشعر بحجم المنافسة، وفي النهاية هو لصالح الجميع، وعلينا جميعًا أن نسعد ونفخر بالكرة المصرية التى وصلت إلى نهائى بطولات الكاف سواء الكونفدرالية أو دورى الأبطال الإفريقى.