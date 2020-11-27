شكرا لقرائتكم خبر عن حسن المستكاوى: الفرق الكبرى لا تتأثر بالإصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي ان العالم اجمع تأثر تأثرا كبيرا بوفاة اسطورة كرة القدم مارادونا مشيرا الى انه تم عمل استفتاء على أفضل لاعب مارادونا ام بيلية فجاءت الجائزة مناصفة بينهما.

وتابع المستكاوى خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج خبر اليوم المذاع على قناة onوالذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة ان مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك مباراة مهمة جدا وتحدث للمرة الأولى مشيرا الى أن الإصابات في صفوف نادى الزمالك اكثر من النادي الأهلي والأداء التكتيكي لنادى الزمالك يعتمد بشكل كبير على ترتيبات الفترة السابقة مضيفا ان النادي الأهلي فلن يتأثر كثيرا وتأثير الإصابات لن يكون كبيرا مؤكدا على ان الفرق الكبرى لا تتأثر بالإصابات وتعلم كيفية تعويض الغيابات .

وواصل المستكاوى قائلا انه لا يمكن التوقع بأى شيء في مباراة الأهلي والزمالك مشيرا الى ان المباراة ستكون بها الكثير من الصراعات مشيرا الى ان من سيقوم بتنظيم صفوفه بشكل جيد سيكون هو الأقرب للفوز مؤكدا على ان كرة القدم تتطور بشكل كبير ومذهل كل عامين أو ثلاثة أعوام مضيفا انه من المتوقع ان تنتهى المباراة بضربات الترجيح .

وأضاف المستكاوى ان الاهتمام الإعلامي والمنافسة بين فريقي الأهلي والزمالك موجود منذ عشرينيات القرن الماضي ولابد للجمهور من البعد عن التعصب.