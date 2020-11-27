شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عزمى مجاهد يُحدد 3 بدائل لـ"أوباما" فى تشكيل الزمالك أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، أن هناك عدد كبير من ‏النجوم القادرين على تعويض غياب يوسف أوباما، صانع ألعاب الأبيض، فى مباراة الفريق أمام الأهلى فى نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا، الذى سيجمع بينهما فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، فى القمة التاريخية التى ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد فى نهائى البطولة الإفريقية.

وأضاف أمير عزمى خلال تصريحات لزملكاوى، المُذاع عبر قناة الزمالك: "أوباما ‏لاعب هام للغاية ولكن حدث ولا حرج عن صناع اللعب فى الفريق ‏مثل شيكابالا وأوناجم، كذلك كاسونجو، وأى منهم قادر على تعويض ‏غياب أوباما".

فيما تمنى أمير عزمى، أن يدفع البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير ‏الفنى لنادى الزمالك، بحازم إمام فى التشكيلة الأساسية لمباراة الأهلى، قائلاً:" خبرة حازم إمام مطلوبة فى مباراة الغد، خاصةً فى ‏ظل قوة الجبهة اليسرى للأهلى".‏

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏