شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس استاد القاهرة: مفاجأة سعيدة للجماهير فى نهائى القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة الدولي أن الاستعدادات المقامة لاستضافة مباراة الأهلي والزمالك على أعلى درجة ممكنة مشدداً على أن الأمر سيكون احتفالية باسم مصر امام العالم أجمع.وأضاف علي درويش في تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك اتفاق مع وزير الشباب والرياضة والناديين على دخول الفريقين الزمالك والأهلي بطريقة تكشف أهمية الترابط بين الجانبين في مفاجأة سعيدة للجماهير بالكامل.

وشدد علي درويش على أن استاد القاهرة أرجأ عمليات الصيانة وزراعة أرضية الملعب لحين الانتهاء من المباراة خاصة وأن العالم سيتابع عن كثب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وواصل رئيس هيئة استاد القاهرة أن ملعب المباراة سيحتضن النهائي بغض النظر عن وجود أمطار من عدمه لأن الملعب يمتلك مقومات الصرف الجيدة لها.

وتابع على درويش أن كافة إمكانات الدولة مسخرة لتلبية مطالب استاد القاهرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا للخروج به بالشكل الذي يليق بمكانة مصر في القارة السمراء.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم والوطني العربي في تمام الساعة التاسعة مساء الجمعة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي لمتابعة اللقاء المرتقب والذي يطلق عليه "مباراة القرن" بين فريقي الزمالك ضد الأهلي قطبي الكرة المصرية على شرف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي أبطال أفريقيا عبر بوابة الوداد المغربي بينما استطاع الزمالك الوصول للمواجهة الفاصلة أمام الغريم التقليدي خاصة بعدما تجاوز عقبة الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا وإياباً.