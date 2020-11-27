شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله: أتوقع فوز الزمالك 2- صفر ومش هدخل بناتى البيت علشان أهلاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان صلاح عبد الله انه زملكاوي أب عن جد مشيرا الى أن "التحفيل بالادب" بين جماهير الفرق بعضها البعض يكون شى جميل، وانه لا للتعصب الأعمى ولابد لمشجعي الفريقين ان يحترم كل منهم الاخر

وتابع عبد الله خلال مداخلة هاتفية في برنامج خبر اليوم المذاع على قناة onوالذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة أتوقع ان النتيجة ستكون في مباره الغد بين فريقي الاهلى والزمالك اثنين صفر للزمالك او ثلاثة واحد مشيرا الى انه لابد من الابتعاد عن العنف والكراهية التي زادت بشكل كبير مضيفا ان هناك لجان الكترونية هي التي تعمل على نشر الكراهية بين الجماهير موجها رسالة للجماهير قائلا "مصر أهم المصريين".

وأشار عبد الله الى ان بنتين من بناته وازواجهما يشجعون النادي الأهلي بتعصب وانه لن يسمح لهما في الغد بالدخول الى المنزل ولكن في حال فوز نادى الزمالك فإنه سيقوم بجمعهم على وجبة الغداء في نادى الزمالك.