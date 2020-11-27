شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الاهلى والزمالك.. أمير عزمى يشيد بدور مجلس الزمالك فى الصفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد أمير عزمى مجاهد، نجم الزمالك السابق، بمجلس إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، وما قدومه من مجهود كبير فى الفترة ‏الماضية، مشددًا على أن المجلس لعب دور كبير فى اختيار صفقات النادى لدعم الفريق، مشددًا على أن مباراة ‏الزمالك والأهلى، التى ستجمع بينهما فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، هى مباراة لاعبين أكثر من مدربين.‏

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوى المُذاع عبر قناة الزمالك: "مجلس إدارة الزمالك لعب أدوار بارزة فى اختيار الصفقات مما أدى ‏إلى نجاح الفريق وظهوره بشكل قوى فى المواسم الماضية"، مضيفًا:"المباراة تحتاح إلى قلوب من حديد، وصاحب الروح والحماس ‏الأكثر والجرأة هو من سيفوز"، وتوقع مجاهد فى نهاية تصريحاته تتويج الزمالك باللقب الأفريقى على ‏حساب الأهلى.

وتأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 4/1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

وأخطر مسئولو الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، مسئولى الأهلى والزمالك، على أنه فى حالة انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل بين الفريقين، سيتم اللجوء إلى وقت إضافى لمدة شوطين، ثم يتم اللجوء إلى ركلات الجزاء الترجيحية فى حال انتهاء المباراة والوقت الأصلى بالتعادل، وذلك لتحديد البطل لنسخة دورى أبطال إفريقيا الجارية.

وانتهى الاجتماع الفنى الخاص بمباراة الأهلى والزمالك بحضور سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، ‏وسمير عدلى، المدير الإدارى، والدكتورعمرو محب، المترجم، ووائل محمد ومحمد أسامة، ‏الإداريين، حيث أسفر الاجتماع عن ارتداء الأهلى القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب ‏الأحمر، فيما يرتدى الحارس الزى "الموف"، فيما يرتدى الزمالك الزى الأبيض كاملًا، ويرتدى الحارس الزى الأخضر، وخلال الاجتماع تم التأكيد على موعد وصول الفريقين إلى استاد القاهرة قبل ساعة ونصف الساعة ‏من انطلاق المباراة.‏