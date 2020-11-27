شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يرحب بانضمام المهاجم الكونغولى كازادى كاسينجو: صفقة طال انتظارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى المصرى البورسعيدى، عبر منصاته المختلفة عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى، عن صفقته الثامنة استعدادا للموسم الجديد، وهى انضمام النجم الكونغولى كازادى كاسينجو، حيث كتب حساب النادى عبر انستجرام: "صفقة طال انتظارها، رحبوا معنا بمهاجمنا الجديد النجم الكونغولى كازادى كاسينجو"، مضيفا: "النسر كاسينجو.. مصراوى".





ووقع الكونغولى كازادى كاسونجو، مهاجم الوداد البيضاوى المغربى، على عقود انتقاله لصفوف المصرى البورسعيدى، لمدة موسمين ليصبح لاعبا فى صفوف الفريق الساحلى بداية من الموسم المقبل، وكان اللاعب قد وصل إلى مطار القاهرة مساء الأربعاء، وقام بإجراء الكشف الطبى وعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمسحات الطبية، التى اجتازها بنجاح.





ويتمنى على ماهر المدير الفنى للمصرى أن يجد ضالته فى كاسونجو لسد الفراغ الذى تركه الفلسطينى محمود وادى الذى رحل لبيراميدز.

كان المهاجم الكونغولى قد انضم لصفوف الفريق المغربى، خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية، من فريق شباب المحمدية فى صفقة قوبلت بانتقاد كبير من جماهير الوداد خاصة وأن اللاعب كان لايشارك مع فريقه السابق بالمباريات، ولكن نجح كازادى فى الظهور بشكل مميز مع الفريق الودادى.

وتألق المهاجم الكونغولى، مع فريق الوداد، مسجلا 10 أهداف، منهم هدفان فى دورى أبطال أفريقيا، وفرض تألق كازادى على مدرب منتخب الكونغو، توجيه الدعوة له، للمشاركة فى المبارتين الإعداديتين أمام المنتخب الوطنى المغربى والبوركيني.