رسميًا.. إيهاب جلال مدربًا للمقاصة.. وراعٍ جديد السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يعقد مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام مؤتمرا صحفيا في الثانية عشرة ظهرًا بعد غد السبت للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد للنادى والمدرب الجديد.

وسيشهد المؤتمر الصحفي تقديم المدير الفني الجديد للفريق إيهاب جلال وإعلان تفاصيل عقد الرعاية وتفاصيل التعاقد مع المدرب.

وأكد محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية، وتمت الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي، في خطوة طيبة؛ لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.

ومن جهته أكد بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.