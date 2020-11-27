الامارات | مجلس الشارقة الرياضي يحتفل افتراضياً باليوم الوطني الـ 49

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة الرياضي يحتفل افتراضياً باليوم الوطني الـ 49 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مجلس الشارقة الرياضي احتفالاً، أمس، بمناسبة اليوم الوطني الـ49 للدولة، عبر برنامج الاتصال المرئي (زووم)، بحضور رئيس المجلس، عيسى هلال الحزامي، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين.

وقال المجلس في بيان، أمس: «ضمت الاحتفالية فقرات مختلفة نظمتها إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بالمجلس، وألقى الحزامي كلمة أشار فيها إلى أن العَلَم رمز للدولة والسلام الوطني يبقى ارتباطاً وثيقاً ومتأصلاً بالوطن وقيمه التي ارتبط بها أبناؤه»، معتبراً أن «الجميع شركاء في العمل والعطاء والاستعداد للخمسين بحماس ورغبة صادقة، للحفاظ على ما تحقق خلال الـ49 عاماً بفضل الإخلاص والانتماء وهو أشبه بالخيال».

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