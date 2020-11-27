الامارات | 10 دقائق تُسعد الجزيرة أمام حتا

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 دقائق تُسعد الجزيرة أمام حتا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح فريق الجزيرة في حسم نتيجة مباراته أمام حتا، أمس، في انطلاق الجولة السابعة من دوري الخليج العربي بهدفين مقابل لا شيء، تكفل بإحرازهما في الشوط الأول، وخلال 10 دقائق فقط، علي مبخوت (29) والصربي كوسانوفيك (39)، ليصل الفريق إلى النقطة 14، محتلاً وصافة الترتيب مؤقتاً، بينما ظل فريق حتا في مؤخرة الجدول بنقطة واحدة.

وكان حتا الأفضل في الشوط الأول، والأكثر تنظيماً، وكان قريباً من مرمى علي خصيف في أكثر من مناسبة تصدى الحارس الدولي ببراعة لهجمات كان أبرزها كرة الزامبي موساندي، الذي انفرد بالمرمى وسدد في يد الحارس.

وعلى عكس المتوقع، نجح الجزيرة في إحراز الهدف الأول من هجمة منظمة عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 29، من كرة داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالحارس، واستقرت في الشباك، وبعدها بـ10 دقائق نجح كوسانوفيك في إحراز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة بعيدة المدى، فشل الحارس سعيد المسماري في التعامل معها، لتعلن عن الهدف الثاني للجزيرة، ليطمئن الفريق قبل نهاية الشوط الأول على نتيجة المباراة.

وفي الشوط الثاني، حاول حتا الوصول إلى مرمى الجزيرة لكن دون نتيجة حقيقية، وفي المقابل اعتمد الجزيرة ومدربه على تهدئة الأجواء واللعب على الهجمات المرتدة التي شكّلت خطورة على مرمى حتا، لكن تألق حارس حتا، سعيد المسماري، وقف أمام هجمات الجزيرة بعد أن اعتمد على التمريرات في وسط الملعب، لتنتهي المباراة بعد ذلك بنتيجة الشوط الأول نفسها، وهي هدفان دون مقابل.

وجاءت النتيجة مخيبة للمدرب فيرميزوفيتش، الذي خاض أول مباراة له مع حتا، بعد تعيينه أخيراً خلفاً لليوناني كونتيس.

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