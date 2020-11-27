الامارات | «الحبتور» يواجه «غرين» في بطولة اليوم الوطني للبولو

شكرا لقرائتكم خبر عن «الحبتور» يواجه «غرين» في بطولة اليوم الوطني للبولو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي عند الرابعة من عصر اليوم بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية فريق الحبتور بقيادة محمد الحبتور، ونظيره غرين جيتس، الذي يقوده نور أبوخضرا، في بطولة اليوم الوطني للبولو التي تحظى بمشاركة سبعة فرق. ويعول محمد الحبتور على مجموعة متجانسة من اللاعبين هم: دياز البيردي وجوستو كوتينو وماركوس هاريت، والحال لا تختلف من حيث طموح الفوز عند نور أبوخضرا، عندما يقود فريقه المكون من اللاعبين تشارلز كوني وتوكي روز وسيزار كريسبو. من جهته، تغلب فريق أنكورا بقيادة خالد العمران على فريق مهرة بقيادة راشد الحبتور 8-7. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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