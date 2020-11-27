الامارات | خيسوس مهتم بتربية «البول دوغ»

شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس مهتم بتربية «البول دوغ» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي، البرازيلي إيغور خيسوس، عن اهتمامه بتربية الكلاب من نوع «البول دوغ»، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ نشر خيسوس مجموعة من مقاطع الفيديو أثناء لعبه مع مجموعة من الكلاب المختلفة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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