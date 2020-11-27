الامارات | البطائح يهدّد صدارة دبا الحصن في دوري الهواة

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شكرا لقرائتكم خبر عن البطائح يهدّد صدارة دبا الحصن في دوري الهواة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى لأندية الهواة التي تنطلق اليوم، مباراة قمة بين البطائح والمتصدر دبا الحصن، بينما يواجه مصفوت مسافي، والعربي الحمرية، ويتصدر دبا الحصن الترتيب بست نقاط، بالاشتراك مع فريق الإمارات بالرصيد نفسه، بينما يحلّ ثانياً دبا الفجيرة (أربع نقاط)، ثم مسافي والتعاون والبطائح بثلاث نقاط، والعربي والحمرية والعروبة بنقطة، ومصفوت والذيد من دون رصيد.
ويتطلع البطائح إلى التصدر ولو مؤقتاً في حال فوزه اليوم، بينما يريد دبا الحصن تحقيق العلامة الكاملة، والاستمرار في القمة.
وفي مباراة ثانية، يتطلع مصفوت إلى تحقيق انتصاره الأول بعد خسارتين، بينما يأمل مدرب مسافي، المواطن عبدالغني المهري، إلى قيادة فريقه إلى الانتصار الثاني له في البطولة بعد فوزه الأول على التعاون.
- مصفوت يواجه مسافي، والعربي في اختبار الحمرية.
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