الامارات | أسرع هدف في الدوري يعيد فرحة الانتصارات إلى الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع هدف في الدوري يعيد فرحة الانتصارات إلى الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الوصل ذاكرة الانتصارات بعدما أحرز فابيو ليما أسرع هدف بالدوري في الموسم الحالي، بعد 29 ثانية، ليقود فريقه للفوز على الفجيرة بثلاثة أهداف دون رد، أمس، على استاد الوصل في زعبيل، بافتتاح مباريات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى تسع نقاط ويتوقف رصيد «الذئاب» عند أربع نقاط.

دخل الوصل أجواء اللقاء بشكل سريع، بعدما أحرز فابيو ليما الهدف الأول عقب مرور 29 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، عندما لعب علي سالمين كرة عرضية، وحولها ليما بتسديدة جميلة داخل المرمى.

ورغم الهدف المبكر الذي أحرزه الوصل تراجع أداء «الإمبراطور»، بينما تخلى الفجيرة عن الحذر وسيطر على وسط الملعب، بفضل تحركات البرتغالي فارلي روزا، والهولندي رولي نوناتو، لكن من دون خطورة على مرمى الحارس سلطان المنذري.

في المقابل، اعتمد الوصل على الركلات الركنية في تهديد مرمى «الذئاب»، إذ حصل صاحب الأرض على فرصتين محققتين، الأولى من ركنية وصلت إلى البرازيلي سانتوس نيريس وشتتها الدفاع، بينما تألق الحارس عبدالله التميمي في إبعاد كرة لعبها فابيو ليما برأسه، وأخرجها حارس الفجيرة ببراعة (30).

ولم يستثمر الفريق الضيف استحواذه على الكرة بنسبة وصلت إلى 67%، ولم يسدد أي كرة خطرة على مرمى الوصل في الشوط الأول، بينما أهدر البرازيلي ناثان فيليبي انفراداً تاماً وفرصة محققة لإضافة الهدف الثاني (45).

أما الشوط الثاني فشهد تحسناً كبيراً في أداء الفجيرة، وكاد خليل خميس يحرز هدف التعادل بطريقة رائعة، عندما راوغ دفاع الوصل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية لمست يد الحارس، سلطان المنذري، وارتدّت من القائم وشتتها الدفاع الوصلاوي (58)، بينما ردّ علي صالح بتسديد كرة قوية مرت بجوار القائم (63).

وارتفعت الإثارة في الدقيقة 65 عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة الفجيرة، عقب كرة مشتركة بين مدافع الوصل محمد سبيل، والسويدي كريستيان صامويل، قبل أن يقرر إلغاء الركلة بعد استعانته بتقنية الفيديو، وفي الدقيقة 72 أضاف الأرجنتيني نيكولاس أوروز الهدف الثاني، بعد متابعته للكرة التي سددها البرازيلي جواو فيغريدو وارتدت من حارس مرمى الفجيرة، وأحرز علي صالح الهدف الثالث من تسديدة صاروخية (82) لتنتهي المباراة بفوز الوصل.

سجل فابيو ليما هدف الوصل الأول بعد مرور

29 ثانية فقط من بداية المباراة.

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