الامارات | 30 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للقوس

شكرا لقرائتكم خبر عن 30 لاعبة في بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للقوس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت أول من أمس، بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرماية بالقوس، إحدى الفعاليات المجتمعية التي أقيمت في نادي أبوظبي للكريكت، بمشاركة 30 لاعبة.

وفازت لمياء الحمزاوي بالمركز الأول، وحلت شيماء الكعبي ثانية، ومهرة الشامسي ثالثة، وسلامة الرميثي رابعة، وقد رصدت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بلغت 10 آلاف درهم.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أمس: «أقيمت البطولة وسط احترازات وقائية مشددة، لضمان سلامة اللاعبات بحيث تظهر كل لاعبة نتيجة الفحص السلبية، التي لا تتعدى مدتها عن 48 ساعة، إضافة إلى عدم مشاركة الأدوات بين المتنافسات والالتزام بمسافة التباعد الاجتماعي الموصي بها من قبل الجهات المختصة، والحرص على ارتداء الكمامات طوال فترة المسابقة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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