الامارات | اتحاد الكرة يناقش 6 محاور رئيسة للاستراتيجية الجديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يناقش 6 محاور رئيسة للاستراتيجية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الاستراتيجية والاستثمار باتحاد الإمارات، أول من أمس، ورشة عمل لمناقشة المرحلة الثانية لإعداد استراتيجية اتحاد الكرة الجديدة المتعلقة بمهام عمل الاتحاد، التي تشمل ستة محاور رئيسة، هي: المنتخبات الوطنية ومراحل بنائها، المشاركة المجتمعية، التفاعل الجماهيري والتسويق، الأندية والمسابقات، أنشطة كرة القدم للسيدات وكرة الصالات والشاطئية، والعمل على تعزيز السمعة العالمية لكرة القدم الإماراتية. وشارك في الورشة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الاستراتيجية والاستثمار، خلفان جمعة بلهول، وبقية الأعضاء.

وقال بلهول في تصريح صحافي: «المرحلة الأولى لخطة عمل اتحاد الكرة ركزت كذلك على فهم الوضع الحالي لنشاط كرة القدم، وعلى إثر ذلك تم عقد اجتماعات عدة تم خلالها الاستماع لآراء الخبرات الوطنية والدولية، ودراسة كل مقترحاتهم وتوصياتهم».

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