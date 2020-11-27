الامارات | خالد الظنحاني.. مدافع و«لاعب تنس طاولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الظنحاني.. مدافع و«لاعب تنس طاولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدافع فريق كرة القدم بنادي الشارقة، خالد الظنحاني، أنه يمارس إلى جانب كرة القدم، لعبة تنس الطاولة، مشيراً إلى أنه يتطلع لتقديم الأفضل دائماً مع ناديه الشارقة.

وقال خالد الظنحاني لـ«الإمارات اليوم»: «على الرغم من أن كرة القدم تأخذ كل وقتي، إلا أنني أحب في وقت فراغي ممارسة تنس الطاولة». ورغم انتقاله أخيراً إلى صفوف الشارقة قادماً من نادي الوحدة، إلا أن خالد الظنحاني أثبت وجوده بقوة في التشكيل الأساسي للشارقة، مقدماً مستوى مميزاً.

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